Graz angelt nach E-Auto-Deal - in Konkurrenz mit China und den USA

Graz ist auch nicht der einzige Produktionsort, an dem Fisker Inc. Interesse hat. Reuters berichtet, dass Fisker auch mögliche Produktionsstandorte in China und den USA evaluiere.

Die Steirer stecken also mitten in einem globalen Wettbewerb um Investitionen. Wie aber kann die steirische Hauptstadt mit Produktionsstätten in Texas oder Südchina mithalten, wenn dort Steuererleichterungen bis -befreiungen und Cash-Förderungen in Schubladen warten, in Österreich hingegen keinerlei Steuererleichterungen oder gar Spielraum bei Lohnnebenkosten angeboten werden dürfen?