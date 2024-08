Google, ein illegales Monopol?

Das aktuelle Monopol bei der Internetsuche werde Geschichte sein, bevor eine Zerschlagung von Google in jahrelangen Prozessen durchgefochten sei. Vergangene Woche hatte der US-Konzern im "Prozess des Jahrzehnts" eine Niederlage erlitten. Ein Gericht bescheinigte dem Konzern aus dem Silicon Valley ein illegales Monopol, das es mit milliardenschweren Zahlungen an Technologiefirmen verteidige. Diese installieren im Gegenzug Google als Standard-Suchmaschine auf ihren Geräten oder in ihren Internet-Browsern, wodurch sich Google den Löwenanteil der weltweiten Ausgaben für Online-Werbung sichern kann. In einem weiteren Verfahren soll nun über das Schicksal des Suchmaschinenbetreibers verhandelt werden, dabei gilt auch eine Zerschlagung des Konzerns als eine Option.