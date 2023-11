Goldpreis: Höchster Stand seit halbem Jahr

Der Goldpreis ist am Montag weiter über 2.000 US-Dollar gestiegen und hat den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht. In der Früh wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.018 Dollar gehandelt.

So teuer war das Edelmetall seit dem vergangenen Mai nicht mehr. Am Markt wurde der jüngste Anstieg des Goldpreises mit Konjunktursorgen erklärt.

