Goldpreis: Hochzeitstage sind gut fürs Geschäft

China ist ein gutes Stichwort. Denn auch der Handelsstreit mit den USA spielt dem Goldpreis in die Karten. In unsicheren Zeiten werden mehr Barren und Münzen gekauft – das wurde am Montag sichtbar: Als China seine Retourkutsche auf die US-Strafzölle öffentlich machte, sprang der Gold-Preis sofort um ein Prozent in die Höhe.

Eine sichere Bank sind derzeit auch die Währungshüter. Im ersten Quartal 2019 haben Zentralbanken ihre Gold-Reserven um 146 Tonnen aufgestockt, um 68 Prozent mehr als im Vorjahres-Zeitraum. Viele Schwellenländer wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar bei den Währungsreserven senken und Risiken besser streuen.