Goldpreis 2020 im Aufwärtstrend

Auch die Notenbanken dürften nach Einschätzung von Experten wieder stärker als Käufer auf dem Weltmarkt in Erscheinung treten und ihre nationalen Goldreserven aufstocken. Nach zwei Jahren mit extrem hohen Goldkäufen hatte sich das Interesse der Zentralbanken 2020 merklich abgekühlt.

Als Preistreiber am Goldmarkt gilt außerdem die Nachfrage durch Finanzinvestoren. Laut einer jüngsten Umfrage des Branchenverbandes World Gold Council (WGC) hat es in den ersten drei Quartalen 2020 einen Rekord-Zufluss bei den mit physischem Gold hinterlegte Wertpapieren (Gold ETFs) gegeben. Der Verband bezifferte das Kaufvolumen auf rund 1.000 Tonnen.

Schmuck

Dagegen leidet die Schmucknachfrage nach wie vor unter den Folgen der Coronakrise. Nach einem herben Einbruch im Frühjahr meldete der WGC zwar eine Erholung in den Sommermonaten, allerdings sei die Nachfrage im Zeitraum Juli bis September immer noch ein Drittel unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen.

Allgemein wird mit einer Fortsetzung der Erholung bei der Schmucknachfrage gerechnet. Experte Fritsch erwartet vor allem in China und in Indien einen deutlichen Anstieg der Verkaufsmenge. In beiden Ländern war die Nachfrage zuletzt durch die Folgen der Corona-Pandemie und rekordhoher Preise in den Schmuckgeschäften ausgebremst worden. "Angesichts unzähliger wegen der Coronapandemie verschobener Hochzeiten hat sich zudem ein beträchtliches Nachholpotenzial aufgebaut, sollte sich das öffentliche Leben mit einem Impfstoff wieder halbwegs normalisieren", sagte Fritsch.