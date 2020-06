Globalisierung: Reiche Staaten profitieren

"Längerfristig wird sich die Schere sicher schließen", ist Arpe jedoch überzeugt. Länder wie China und Indien hätten noch sehr viele Möglichkeiten, ihre Wirtschaftssysteme zu öffnen.

Wie fair ist das, wenn die Globalisierung primär den reichen Staaten nützt? Arpe bemüht dazu einen Vergleich aus dem Alltag: Angenommen, ein Arbeitnehmer mit 100.000 Euro Einkommen erhält sechs Prozent Gehaltserhöhung. Sein Kollege mit 50.000 Euro bekommt hingegen um zehn Prozent mehr. "Wer profitiert da stärker? Das zu bewerten ist sehr schwierig", sagt Arpe: "In absoluten Zahlen geht dann die Einkommensschere nämlich weiter auf: Der Besserverdiener erhält um 6000 Euro mehr, sein Kollege aber nur um 5000 Euro." So ähnlich verhalte es sich auch mit den Effekten der Globalisierung.

Nimmt man das niedrigere Ausgangsniveau als Maßstab, dann hat China am stärksten profitiert: Der Zuwachs je Einwohner beträgt 18,5 Prozent pro Jahr. In Österreich (Platz 27) waren es nur 4,9 Prozent. Was dem Einzelnen überbleibt, sagt die Studie nicht: Mit Einkommen je Einwohner meint sie nicht das Geld im Börsel, sondern die Wirtschaftsleistung pro Kopf. "Das Problem ist, dass dabei die Verteilung nicht berücksichtigt wird", sagt Arbeiterkammer-Ökonom Markus Marterbauer. Die Gewinne der Globalisierung, vor allem aus Finanzgeschäften, kämen nur sehr wenigen zugute. Die Bertelsmann-Stiftung will das in einer Folgestudie prüfen – zunächst für Deutschland.