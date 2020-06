Globaler Kohlehunger größer denn je

Damit ist Öl zwar nach wie vor der weltweit führende Energieträger. Doch Kohle holte 2011 kräftig auf, der Verbrauch legte um 5,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Insgesamt wurden rund 3700 Millionen Tonnen Öläquivalent verfeuert, so viel wie nie zuvor.

Aktuell liegt der Anteil von Kohle am Energiekonsum bei 30,3 Prozent. Für Kevin Goodwin, Leiter des Analyse-Teams bei BP, ist es durchaus realistisch, dass Kohle Öl in den kommenden Jahren an der Spitze ablösen könnte. Aus Sicht des Weltklimas eine düstere Prognose – ist Kohle doch die dreckigste unter den fossilen Energiequellen. Und die Reserven reichen noch mehr als 100 Jahre.

Getrieben wird die Entwicklung von China, dessen Kohleverbrauch sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelte. Mittlerweile zeichnet das Land laut BP für die Hälfte des weltweiten Kohlekonsums verantwortlich. China befeuert mit Kohle seine Stromkraftwerke, bis vor Kurzem ging im Reich der Mitte jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz.

Auch die Liste der Kohleproduzenten führt China mit riesigem Abstand vor Indonesien und Kolumbien an. Die Arbeitsbedingungen in den Minen Chinas sind allerdings zum Großteil inhuman, ein Menschenleben ist nicht viel wert. Jedes Jahr sterben Tausende Kumpel.

Doch auch in der EU stieg der Kohleverbrauch im Vorjahr um vier Prozent an. Wegen der hohen Gaspreise kamen auch in Europa vermehrt Kohlekraftwerke zum Einsatz.