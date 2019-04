Giftig: Schweizer Großhändler ruft Bärlauch aus Österreich zurück

Eigentlich ähneln sich Blätter von Aronstab und Bärlauch aber nur geringfügig. Der Aronstab weist ein pfeilförmiges, mit Widerhaken am Stielansatz versehenes Blatt auf. Nur sehr junge Gewächse ähneln dem ungefährlichen Bärlauch, ihre Blattnerven sind jedoch im unregelmäßig angelegt, während sie beim Bärlauch parallel verlaufen.

Das Unternehmen stellte die Verunreinigung bei internen Kontrollen fest, wie das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Dienstag mitteilte. Betroffen vom Rückruf und vom Verkaufsstopp sind 500-Gramm-Säcke des Bärlauchs Klasse 1 des Lieferanten Fruchtexpress Grabher in Frastanz in Vorarlberg.