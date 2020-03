Gewerkschafter: „Ich sehe nicht, dass die AUA in eine akute Schieflage käme“

Das Coronavirus trifft die internationale Luftfahrt-Branche stärker als erwartet. Der Branchenverband IATA schätzt den Umsatzrückgang im Passagiergeschäft auf 56 bis 102 Milliarden Euro. Damit revidiert die IATA eine erste Einschätzung vor zwei Wochen. Damals ging sie nur von Einbußen in Höhe von gut 26 Milliarden Euro aus.

Die stärksten Einbußen betreffen China (-23 Prozent), den Iran (-16 Prozent) und Italien (-24 Prozent). Für Deutschland wird eine Passagierrückgang von zehn Prozent prognostiziert. Das entspricht einem Umsatz-Minus in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Finanziell schlecht aufgestellte Fluglinien werden die Causa Coronavirus nicht überleben. Die britische Regionalfluglinie Flybe (72 Flugzeuge, 2.200 Mitarbeiter) ist so ein Fall. Sie hat am Mittwoch den Betrieb vollständig eingestellt und wurde am Donnerstag unter Insolvenzverwaltung gestellt.

Zuvor hatte Flybe noch einen Rettungskredit (115 Millionen Euro) mit der britischen Regierung verhandelt. Flybe unterhielt zehn Basen in Großbritannien und eine in Düsseldorf. Apropos Deutschland: Der Lufthansa-Konzern und seine Töchter Swiss, AUA und Eurowings müssen 150 der 770 Flugzeuge auf dem Boden belassen. Oder anders gesagt: Im März streicht der Kranich 7.100 Flüge. Zugleich plant sie ein Sparprogramm.