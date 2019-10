Gewerkschaft zu Ryanair: "Crewlink-Verträge sind sittenwidrig"

Die Lauda-Mutter Ryanair, Europas größter Billigflug-Konzern, hat beim Versuch, die Personalkosten in Österreich zu drücken, neuerlich heftige Turbulenzen ausgelöst. Die neuen Bord-Mitarbeiter für die vier zusätzlichen Ryanair-Boeings, die nach Wien kommen, werden nicht nach dem Kollektivvertrag bei Lauda angestellt. Sondern bei einer derzeit in Gründung befindlichen Österreich-Filiale der irischen Leiharbeitsfirma Crewlink Ireland mit Sitz in Dublin.

Die Gewerkschaft Vida hat Arbeitsverträge von ihren Rechtsexperten prüfen lassen.