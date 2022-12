Gewerkschaft regelt Nachfolge von Metallerchef Rainer Wimmer

Die Gewerkschaft regelt aktuell die Nachfolge von Metaller- und FSG-Chef Rainer Wimmer, der kommendes Jahr in Pension geht. Der erste Schritt wurde bereits am heutigen Dienstag gesetzt. Die in der pro-ge dominierende Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter hat Bundessekretär Reinhold Binder mit 89,7 Prozent der Stimmen im Bundesfraktionsvorstand zum Kandidaten für den Vorsitz designiert. In der FSG wird nach APA-Informationen Josef Muchitsch Nachfolger Wimmers.

Derzeit werden nur die Weichen gestellt. Dabei ist die am Dienstag per Aussendung bekannt gegebene Designierung Binders der erste Schritt. Die offizielle Wahl Binders erfolgt erst beim Gewerkschaftstag der pro-ge, der vom 14. bis 16. Juni kommenden Jahres in Wien angesetzt ist. Kurz darauf folgt der ÖGB-Bundeskongress, wo Bau/Holz-Chef Muchitsch die Nachfolge Wimmers als Chef der mächtigen Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter antreten wird.