Gewerkschaft kämpft um zweistelliges Lohn- und Gehaltsplus

Experten warnen schon länger vor einem heißen Frühjahr in Sachen Lohnverhandlungen. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation dürfte den am 8. März startenden Kollektivvertragsverhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie größere mediale Aufmerksamkeit sicher sein. Denn im Vergleich zur KV-Runde in der Metallindustrie im Herbst 2022 ist die Inflation in der Zwischenzeit noch einmal deutlich gestiegen.

Maßgeblich für die KV-Verhandlungen ist stets die Inflation der zurückliegenden zwölf Monate (plus Zuschlag für die Produktivitätsentwicklung). Im Herbst waren das rund 6,5 Prozent, der Metaller-Abschluss lag dann auch bei durchschnittlich 7,4 Prozent.

Nun, knapp vor Beginn der KV-Verhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie mit ihren rund 60.000 Beschäftigten liegt die Teuerungsbasis für die vergangenen zwölf Monate bereits bei 9,5 Prozent.