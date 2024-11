Gefahrenquelle Gewerbeimmobilien: Nationalbank redet Banken ins Gewissen

In ihrer halbjährlichen Untersuchung der Finanzmarktstabilität hat die Nationalbank (OeNB) am Dienstag gute und weniger gute Entwicklungen festgehalten - aber zumindest keinen echten, neuen Krisenherd entdeckt.

Prinzipiell stünden Österreichs Banken nämlich solide da, hätten also ausreichend Eigenkapital aufgebaut und daher auch die jüngsten Stresstests mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Hintergrund sind die hohen Gewinne der Banken von sieben Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024 - trotz des bereits zweiten Rezessionsjahres in Österreich. Das ist unter anderem deshalb möglich, weil drei der sieben Milliarden auf den schneller wachsenden Märkten in Mittel- und Osteuropa erzielt werden.