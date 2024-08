Ein Umlaufbeschluss folgt am Mittwoch

Das in der Koalition heiß umkämpfte Personalpaket wird am Mittwoch per Umlaufbeschluss verabschiedet. Darin ist auch der Job des aus Österreich entsendeten Richters am Europäischen Gerichtshofs (EuGH) geregelt: Europarechtler Andreas Kumin wird in Luxemburg verbleiben. Jedes EU-Mitgliedsland entsendet zumindest einen Richter an den EuGH. Kumin löste dort 2019 Maria Berger ab.