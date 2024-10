Auch nach Signa "Feuer am Dach": Hochrisikogeschäft mit Gewerbeimmobilien

Branchenvertreter üben sich in Zuversicht und halten den Tiefpunkt in der Immobilienwirtschaft für (demnächst) überwunden. Doch Zinsen und Baukosten sind immer noch hoch, der viele Sand im Getriebe der Wirtschaft verschwindet nicht über Nacht. Mehrmals mussten Wirtschaftsprognosen heuer nach unten revidiert werden.

Finanzmarktaufsicht und Nationalbank sind in Sorge, dass speziell auf dem Markt für Gewerbeimmobilien größere Risiken schlummern, als bisher bekannt sind. Würden diese Risiken schlagend, könnte das wiederum negative Folgen für die Banken und die gesamte Wirtschaft Österreichs haben.

Die Mega-Pleite des Signa-Imperiums rund um den einstigen Star-Investor Rene Benko gilt den Experten insofern nur als Warnung und so etwas wie die Spitze eines Eisberges. In dem Sektor sei aktuell „Feuer am Dach“. Die Insolvenz der Signa-Gruppe sei kein Einzelfall. „Es gibt viele mittlere Entwickler im dreistelligen Millionenbereich, die ebenfalls in Schwierigkeiten sind“, sagte FMA-Vorstand Eduard Müller auf der stark besetzten „15. Aufsichtskonferenz“ in Wien.