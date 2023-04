Gewerbe und Handwerk fehlen 70.000 Mitarbeiter

„Schon heute fehlen in der Branche 70.000 Arbeitskräfte, diese Zahl wird sich bis 2040 verdoppeln, wenn nicht gegengesteuert wird“, warnt Scheichelbauer-Schuster. Die Gründe für den Personalnotstand sind mannigfaltig. Geburtenstarke Jahrgänge verabschieden sich in den Ruhestand, es rücken weniger Junge in den Arbeitsmarkt nach und viele von ihnen wollen auch nicht mehr so viele Wochenstunden arbeiten, sprich reduzieren die Arbeitszeit. Gleichzeitig werden über alle Branchen hinweg immer mehr Mitarbeiter benötigt.