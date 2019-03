Gesundheitsökonom Annemans: "Müssen Preisgrenzen definieren"

In Österreich ist das System fragmentiert, das gilt auch für Datensätze. Wie kann man die Ausgaben dann überhaupt quantifizieren?

Wir haben dasselbe Problem in Belgien. Es gibt die Daten zwar, aber sie sind überall verteilt. In diesem Fall braucht es eine stärkere Top-down-Einstellung der politischen Entscheidungsträger. Auch wenn Krankenhäuser mit verschiedenen Programmen arbeiten, gibt es technische Möglichkeiten, die Systeme zu verbinden. In einem idealen Gesundheitssystem weiß man zu jeder Zeit, was mit einem Patienten passiert – natürlich unter Berücksichtigung der Privatsphäre. So lässt sich auch verfolgen, was neue Therapien längerfristig bringen. Das Modell in Schweden ist diesbezüglich ein sehr gutes Beispiel.

Was ist die zentrale Botschaft, die Sie in ihrem neuen Universitätskurs vermitteln möchten?

Es gibt drei Prinzipien, auf denen ein gutes Gesundheitssystem aufbaut: Qualität, Solidarität und Nachhaltigkeit. Voraussetzung dafür ist es, kein Geld im System zu verschwenden. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich sage es noch einmal: Das Fundament sind die Datensätze.