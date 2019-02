Was der neue „Personalausweis“ für Medikamente bringt

Sorgen bereiten den Pharmazeuten drohende Medikamenten-Engpässe nach einem ungeregelten Brexit. Etlichen in Großbritannien zugelassenen Medikamenten droht am 30. März der Verlust der EU-Zulassung. Durch den Sitz der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ist London zentraler Zulassungs-Hub für die Pharmaindustrie. Mit dem Brexit müssen die Pharmafirmen aber Zulassung und Kontrollkapazitäten in einem anderen EU-Land vorweisen, ansonsten dürfen sie ihre Produkte nicht mehr auf den Markt bringen.