Geplatzte KV-Gespräche: Ab Montag Warnstreiks bei den Metallern

Jetzt gibt es den von vielen Beobachtern erwarteten Zores rund um den Metaller-KV: Kommende Woche ab Montag finden Warnstreiks in der Metalltechnischen Industrie (FMMI) mit 1.200 Betrieben und gut 130.000 Mitarbeitern statt. Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter konnten sich in der Nacht auf Freitag in der fünften Verhandlungsrunde im Metaller-KV nicht einigen.

In den Unternehmen der Metalltechnischen Industrie (FMMI) stehen nach APA-Informationen zumindest bis Mittwoch Warnstreiks bevor. Dazu werden die zuletzt nur unterbrochenen Betriebsversammlungen wieder aufgenommen.