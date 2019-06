George Soros in Wien: Der Universal-Feind aller Autokraten

Dabei hatte Soros anfangs vor allem den Kommunismus bekämpft und Dissidenten in den Warschauer-Pakt-Staaten unterstützt. Der in Wien geborene Philosoph Karl Popper inspirierte ihn 1979 zur Gründung der „Open Society Foundation“ in den USA, der 1984 eine in Ungarn folgte.

Mit Milliarden-Beträgen förderte die Stiftung Demokratie, Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Projekte in autokratischen Ländern. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nannte ihn Newsweek einen „Ein-Mann-Marshallplan“.