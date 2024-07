Generali übernimmt BAWAG Versicherung komplett

Die Generali Österreich hat ihre Beteiligung an der BAWAG Versicherung von 75 auf 100 Prozent erhöht. Der Deal wurde heute unterzeichnet, Summen wurden keine genannt. Außerdem wurde die seit 2007 andauernde Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen verlängert.

Generali-Chef Gregor Pilgram erklärt dazu heute in einer Aussendung: "Die BAWAG ist ein bedeutender Player am österreichischen Finanzmarkt. Ich freue mich, dass wir diese strategische Zusammenarbeit fortführen und stärken." Generali Österreich betreut nach Eigenangaben mit rund 4.600 Beschäftigten drei Milliarden Euro an Prämieneinnahmen.