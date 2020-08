General Motors in China: Luxus und erschwingliche E-Autos

Der US-Autohersteller General Motors stellt wegen schrumpfender Marktanteile in China seine Strategie um und setzt stärker auf Elektromobilität und automatisiertes Fahren. "Der Markt verändert sich dramatisch", sagte der neue GM-China-Chef Julian Blissett zur Nachrichtenagentur Reuters.

Darauf wolle der größte US-Autobauer reagieren und günstige Elektroautos, aber auch größere, umweltfreundlichere SUV auf den Markt bringen, an denen der Konzern mehr verdient. Eine Schlüsselrolle in den Plänen spielt die Marke Cadillac, die die Elektrifizierung ihrer Modellpalette vorantreibt und viele Kunden im Premiumsegment hat. Auch die Marke Buick werde stärker elektrifiziert, kündigte Blissett an.

Daneben will GM die chinesische Marke Wuling, die die Amerikaner gemeinsam mit ihrem lokalen Partner SAIC betreiben, in einen Hersteller günstiger E-Vans umwandeln, sogenannte "People Mover". China setzt seit längerem auf E-Mobilität, um die Umweltbelastung in seinen großen Städten einzudämmen.

Elektrifizierung der Autos geht in China schneller

"In den nächsten fünf Jahren werden mehr als 50 Prozent unseres Kapitals und unseres technischen Einsatzes in die Elektrifizierung und autonome Antriebstechnologie fließen", sagte Blissett. "Das sollte Ihnen einen Hinweis darauf geben, worauf GM in Zukunft setzt."

Obwohl klimaschonende Mobilität auch in Europa und den USA forciert werde, gehe die Elektrifizierung der Autos in China viel schneller vonstatten, sagte der Manager. Chinesische Kundschaft sei technikbegeistert, neue Technologien wie teilautomatisiertes Fahren würden dort schneller angenommen. Dies werde in der Strategie von GM einen wichtigen Stellenwert einnehmen.Von der neuen Strategie verspricht sich GM, verlorenen Boden in China gut zu machen. Der Automarkt dort kommt nach der Coronakrise insgesamt immer besser in Fahrt und stabilisiert die Branche, die andernorts unter den Folgen der Pandemie ächzt.