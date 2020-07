Opel hielt sich trotz Corona in der Gewinnzone

Opel hat sich in der Coronakrise gut behauptet. Die deutsche Tochter des französischen Autokonzerns PSA und ihre britische Schwestermarke Vauxhall wiesen für das erste Halbjahr einen Betriebsgewinn aus.

"Wir haben es geschafft, einen operativen Gewinn von 110 Millionen Euro beizusteuern", teilte Opel-Chef Michael Lohscheller am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung der Konzernzahlen auf Linkedin mit. Das entspreche einer Marge von zwei Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte Opel rund 700 Millionen Euro Gewinn eingefahren. Opel sei nachhaltig profitabel, betonte Lohscheller. "Und zwar schon das fünfte Halbjahr in Folge - nach fast zwei Jahrzehnten kontinuierlicher Verluste." PSA hatte Opel vor drei Jahren von General Motors übernommen und mit einem harten Sanierungskurs in die Gewinnzone geführt.