Ifo sieht deutsche Autobranche allmählich wieder im Aufwind

Auch der Auftragsbestand werde seit 13 Monaten erstmals positiv beurteilt, und die Produktionserwartungen stiegen das zweite Mal in Folge. Mehr Unternehmen wollen laut Ifo ihre derzeit geringe Produktion wieder ausbauen.

"Das Auslandsgeschäft scheint sich nur vorsichtig zu erholen - so stieg der Indikator der Exporterwartungen im Juni seit 17 Monaten zum ersten Mal ins Plus." Der Autobauer VW hat nach gut drei Monaten die coronabedingte Kurzarbeit in Deutschland inzwischen beendet. VW hatte wegen des Arbeitsausfalls durch die Viruspandemie Mitte März die Produktion gestoppt und kurz darauf für rund 80.000 Beschäftigte in Deutschland Kurzarbeit angekündigt.