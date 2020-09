Geldwäsche-Bekämpfung: Die Suche nach der sauberen Lösung

In dieselbe Kerbe schlägt Bankenexperte Stefan Pichler von der WU Wien. Er sieht nicht die Banken in der Schuld, sondern eher die Behörden. „Eine österreichische Großbank führt mindestens eine Million Überweisungen am Tag durch. Es ist schwierig, verdächtige Bewegungen von Geldern sofort nachzuweisen.“ Die Geldwäscher hingegen könnten ihre Machenschaften mittels mehrerer global durchgeführter Überweisungen, auch durch Veränderung der Summen oder Wechsel der Währung, verschleiern.

Pichler sieht die Behörden in der Pflicht, vor allem in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. „Das ist das wirkliche Problem.“ Er wünscht sich eine bessere Vernetzung der Ermittler; aber auch, dass die Banken eine Rückmeldung erhalten, ob sich ein Verdacht bestätigt hat. „Das wäre irrsinnig hilfreich, um die internen Meldesysteme zu verbessern.“

Helmut Ettl, Chef der Finanzmarktaufsicht FMA, hat sich gestern Abend in der ZIB2 für eine zentrale Melde- und auch Bekämpfungsstelle von Geldwäsche in der EU ausgesprochen, bei der die nationalen Stellen zusammenlaufen. In den USA gebe es eine solche – dies sei ein „entscheidender Vorteil“, so Ettl.

An den internationalen Börsen kam der Bericht von Buzzfeed jedenfalls nicht gut an. Bankaktien verloren zum Teil deutlich, auch in Wien. Bei der RBI waren es minus 3,19 Prozent, bei der Bawag und Erste Group waren es 6,76 bzw. 5,26 Prozent.