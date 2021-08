Geldmangel: Betrieb von Österreichs ersten Satelliten gefährdet

Die etwa fußballgroßen und je rund sieben Kilogramm schweren Nanosatelliten sammeln in rund 800 Kilometern Höhe Daten über Helligkeitsschwankungen massiver, sehr heller Sterne. Damit wollen die Astronomen Theorien über den Aufbau, chemische Zusammensetzung und Entwicklung der Sterne und der Entstehung des Universums verbessern. So konnte mit der Satelliten-Flotte erstmals die komplette Entwicklung einer gewaltigen, mit einem Helligkeitsausbruch einhergehenden Wasserstoffexplosion (Nova) in einem Doppelsternsystem beobachtet werden. Insgesamt wurden auf Basis der BRITE-Daten bisher mehr als 40 Publikationen in anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht, berichteten die beteiligten Wissenschafter in einem kürzlich im Fachjournal "Universe" veröffentlichten Übersichtsartikel über ihre Arbeit.

Ursprünglich war erwartet worden, dass die Mini-Satelliten mindestens zwei Jahre lang ihre Dienste im Orbit tun. Nach mehr als acht Jahren im All funktionieren drei Sonden weiterhin problemlos, bei zweien gibt es altersbedingte Probleme. So ist etwa bei "UniBRITE" das für die Stabilisierung notwendige Kreiselsystem derzeit nicht ansprechbar, "wir bemühen uns hier um eine Lösung", erklärte Werner Weiss vom Institut für Astrophysik der Universität Wien gegenüber der APA.