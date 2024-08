Geldanlage: Warum sich Sparbücher weiterhin nicht auszahlen

Das Sparbuch ist die beliebteste Sparform der Österreicher: Rund drei Viertel legen ihr Geld auf einem Sparkonto bzw. Sparbuch an. Hingegen nur rund ein Drittel investieren in Wertpapiere. Und das obwohl Banken darauf hinweisen, dass insbesondere in Zeiten hoher Inflation der Wert des Geldes am Sparbuch in der realen Welt schrumpft. Deshalb werden Investments in Aktien, Anleihen und Mischfonds empfohlen.

„Die Aktienveranlagung hat sich auch im Halbjahr 2024 wieder ausgezahlt“, sagt Heinz Bednar, CEO der Erste Asset Management, bei einer Pressekonferenz am Dienstag im Erste Campus. „Das Sparbuch ist hierzu keine Konkurrenz“, heißt es vom CEO. Dies wohl auch deshalb, weil bei einer Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) auch der Einlagenzinssatz sinkt – und es damit weniger Zinsen am Sparbuch gibt. Laut den Prognosen der Asset Manager dürfte der Einlagensatz von derzeit 3,75 Prozent schrittweise auf zwei Prozent gesenkt werden.