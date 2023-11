Geldanlage: Mikrofinanz als kleines Investment mit großer Wirkung

Wenige Anbieter

In Österreich gibt bisher nur sehr wenige Anbieter, bei denen Privatanleger in Mikrofinanzorganisationen oder Fonds investieren können. Bolena: „In Österreich dürfen Mikrofinanzfonds – im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz – nur professionellen und semiprofessionellen Anlegern angeboten werden. Sehr wohl besteht für Anleger mit sozialem Gewissem aber die Möglichkeit, in einen Mikrofinanz-Dachfonds der Ersten Asset Management zu investieren oder sich bei Oikocredit, einer Pionierin im Segment Mikrofinanz, zu beteiligen.

Zwei Wege, eine große Mission

Wie können Anleger in Mikrofinanzen investieren? Dazu zwei Beispiele:

Erste Responsible Microfinance: Der Dachfonds (ISIN: AT0000A0G256) setzt auf Mikrofinanzinstrumente und investiert bis zu zehn Prozent in Unternehmen und Mikrofinanzinstitute. Dabei steht die Unterstützung von Existenzgründern und Kleinstbetrieben in Schwellenländern im Mittelpunkt. Anstatt nur Konsumkredite zu fördern, legt der Fonds Wert auf Darlehen, die neue Einkommensquellen erschließen, Geschäftsideen verwirklichen und neue Arbeitsplätze schaffen. Bei diesem Fonds steht nicht die Rendite für die Anleger im Fokus, sondern die positive Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft werden priorisiert. Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds ein Plus von zwei Prozent.

Oikocredit: Seit ihrer Gründung im Jahr 1975 steht die niederländische Genossenschaft Oikocredit für ethische Geldanlagen. Heute vertrauen dem Unternehmen weltweit rund 55.000 private und institutionelle Investoren ein Kapital von 1,1 Milliarden Euro an. Allein in Österreich haben etwa 6.500 Anleger eine Summe von rund 130 Millionen Euro investiert. Der Einstieg ist schon ab einem Betrag von 200 Euro möglich – ohne feste Laufzeiten. Während die Flexibilität groß ist, bleibt die Dividendenausschüttung auf zwei Prozent beschränkt. Der Beitritt zur Genossenschaft ist einfach: Ein Online-Formular ausfüllen, die Identität prüfen lassen und sofort investieren. www.oikocredit.at