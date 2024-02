Trotz Sorge um Inflation bleiben Anleger Sparbuch treu

„Jene Anlageformen, die Verlust verhindern bzw. sogar einen Vermögensaufbau ermöglichen, sind wenig bekannt“, sagt BCG-Managing Director Lukas Haider. Nur ein knappes Drittel kenne den Unterschied zwischen Aktien und Aktienfonds, acht Prozent wüssten, was ETFs sind.

„Nur 17 Prozent kennen sich mit Wertpapieren aus“, sagt Gerald Resch, Generalsekretär des Bankenverbandes. Bei Sparprodukten sind es mit 53 Prozent deutlich mehr. Entsprechend gering fallen Investments in Wertpapiere aus. Wobei Österreicher mit höherem Bildungsgrad laut Umfrage 1,5-mal öfter in Wertpapiere investieren, Männer nutzen fast doppelt so häufig als Frauen Wertpapiere. „Investitionen in Wertpapiere sind nicht Roulette, die Börse ist kein Casino. Wir müssen das Image von Veranlagungen in Wertpapiere zurechtrücken“, sagt Resch.