Geldanlage: Es sprießt so grün im Depot

Und was bringt das, außer guten Noten fürs Portfolio? „Rendite und weniger Risiko“, meint Ferch. Denn Unternehmen, die nachhaltig arbeiten, seien weniger krisenanfällig. Die LGT Global Sustainable Equity Strategy etwa habe in den vergangenen drei Jahren 8,06 Prozent pro Jahr eingebracht. Der MSCI World Index kam im Vergleich dazu nur auf 3,2 Prozent Performance jährlich.

Auf ähnliche Werte kommen die Nachhaltigkeitsfonds der Raiffeisen Capital Management (RCM). „Der Markt wächst überdurchschnittlich stark“, sagt Vorstand Dieter Aigner (siehe Grafik). 75 Prozent der 242 Mrd. Euro sind in Anleihen (von Staaten und Unternehmen) investiert. Mit der Finanzkrise ist das Thema laut Aigner stärker in den Fokus der Anleger gerückt, Spekulationen auf Agrarrohstoffe, der Klimawandel sowie zuletzt die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wären weitere Turbos gewesen. „Trump ist polarisierend. Seine Politik hat bei einigen zu einer ’Jetzt erst recht’-Stimmung pro Nachhaltigkeit geführt.“ RCM will in der DACH-Region bei Nachhaltigkeit Marktführer werden (derzeit werden drei Mrd. Euro verwaltet). In ein paar Jahren möchte Aigner die Hälfte aller Assets (derzeit 30 Mrd.) nachhaltig investieren. „Es gibt zunehmend Anleger, denen es nicht egal ist, wie Geld erwirtschaftet wird.“ Hinzu komme, dass Staatsfonds und Pensionskassen vermehrt dazu verpflichtet werden auf Nachhaltigkeit zu achten. Eine endgültige Wissenschaft sei Nachhaltigkeit nicht, sondern ein laufender Prozess, so Aigner. So fließe seiteiniger Zeit der Umgang mit Mitarbeitern und der -Ausstoß in die Bewertung ein.

Die Messbarkeit von Nachhaltigkeit sei eine der größten Herausforderungen. „Die Messungen sind noch sehr subjektiv. Die Datenquellen und die Gewichtungen der einzelnen Komponenten sind bei den Anbietern nicht einheitlich.“