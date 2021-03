Geld aus dem Automaten

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“ Was Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, bereits vor rund 300 Jahren wusste, ist auch heute noch aktuell. Vor allem, wenn es um die eigenen Finanzen geht. Denn Wissen schützt vor Fehlentscheidungen. Leider ist Franklins Erkenntnis in Sachen Finanzwissen und Wirtschaft zu vielen der heute Jugendlichen noch nicht ganz durchgedrungen.

Das hat zwei Gründe. Erstens: Österreich ist gegenüber Unternehmern und Wirtschaft feindlich eingestellt. Wer etwas leistet, ist verdächtig. Zweitens: In der Bildung erfolgt seit Jahrzehnten eine Nivellierung nach unten. Das Mittelmaß ist das Maß aller Dinge.

Zwar haben sich mittlerweile viele Vereine und Unternehmen der Finanzbildung verschrieben – aber es braucht ein gesellschaftspolitisches Bekenntnis zu Unternehmergeist und Ökonomie als Fortschrittsbringer. Bis dahin kommt das Geld halt weiterhin aus dem Automaten.