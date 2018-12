Gelbwesten-Protest: Der Aufstand der Mittelschicht

Frankreichs Kernproblem ist seine schwindende Industrie: Diese beschäftigt nur noch 9,6 Prozent der Arbeitnehmer. Die Warenproduktion ist seit 2000 um drei Prozent zurückgegangen, während sie etwa in Deutschland um 25 Prozent zunahm. Die Produktion der Autofirmen sank gar um 28 Prozent, in Deutschland wuchs sie um 57 Prozent. Das Außenhandelsdefizit schwoll in den ersten acht Monaten 2018 auf den Rekordwert von 42 Milliarden Euro an; Deutschland verzeichnete zeitgleich 156 Milliarden Euro Exportüberschuss.

Französische Konzerne zählen noch immer zur Weltspitze, ihren Reichtum erwirtschaften sie aber nur zum geringen Teil in Frankreich. Die bis vor Kurzem noch höheren Lohnkosten als in Deutschland und das teilweise mangelnde Angebot an hochwertigen Produkten spielen ebenfalls eine Rolle.