Gefälschte Motorsägen, Sneakers, Sonnenbrillen, Uhren - die Fälschermafia kassiert ab

1500 Dauer-Anträge von Markeninhabern

Grundlage für die Beschlagnahmung von Plagiaten durch den Zoll sind Dauer-Anträge der tatsächlichen Markeninhaber. Rund 1500 solcher EU-weiten Aufgriffsanträge von Unternehmen liegen dem heimischen Zoll vor. Sie beinhalten eine genaue Beschreibung der Erkennungsmerkmale originaler Produkte. Damit und mithilfe von speziellen Risikoanalysen kann sich der Zoll ganz gezielt an die Vertriebsrouten der Fälscher heften.

„Wenn wir mit den Kontrollen zu erfolgreich sind, ändern die Fälscher ihre Wege und routen“, sagt Marosi. So werden die Imitate oft nicht mehr direkt aus Asien verschickt, sondern containerweise nach Europa eingeführt und von hier über den Online-Handel auf den Markt gebracht. Ob in Rotterdam, Hamburg, Koper oder Triest – jeder größere Hafen in der EU ist ein potenzielles Einfallstor für gefälschte Waren.