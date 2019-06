Designer-Ware aus dem Urlaub: Schnäppchen vom Fake unterscheiden

Die Verlockung ist groß. Ob in der Türkei oder Italien – in fast jeder bekannten Urlaubsdestination locken Straßenhändler und kleine Shops mit Designerware. Vor allem Taschen werden den Touristen dort zu unschlagbaren Preisen angeboten.

Von großen Namen wie Louis Vuitton, Gucci und Hermès sollten sich Urlauber jedoch nicht blenden lassen, weiß Vintage-Expertin Tanya Bednar. "Dem Kunden sollte bei diesen Händlern immer klar sein, dass es sich hierbei nicht um Originalware handelt", sagt die Besitzerin der Luxus-Secondhand-Boutique "Das Neue Schwarz" im Gespräch mit dem KURIER. "Alles, was in Massen angeboten wird und nur ein Zehntel des Original-Preises kostet, ist ein klares Indiz."

Anders sieht die Sache beim Besuch eines Flohmarkts aus. In Paris lohnt sich die Fahrt zum Marché aux Puces de Saint-Ouen, dem weltgrößten Flohmarkt. Wer am Gardasee urlaubt, sollte einen Abstecher nach Desenzano machen. Am dortigen Hauptplatz bieten sonntags Einheimische Secondhand-Mode von Missoni und gebrauchte Taschen von Prada an. Auch so manche Omega-Uhr wartet auf einen neuen Besitzer. Zugreifen oder lieber bleiben lassen?

Erstes Indiz, ob ein Produkt echt ist, ist auch hier der Preis. "Die Verkäufer wissen sehr wohl, was für eine Ware sie anbieten. Für eine Vintage-Tasche legt man hier noch immer gutes Geld hin", weiß Bednar. Beispiel: Eine Birkin Bag von Hermès kostet in der Filiale ab 8200 Euro. Für wenige hundert Euro wird ein Original nirgendwo zu finden sein.