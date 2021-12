Gebrauchtwagenpreise haben in Österreich kräftig angezogen

Die Gebrauchtwagenpreise in Österreich liegen heuer im Schnitt bei 22.949 Euro, ein Plus von 13 Prozent oder 2.637 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Damit stiegen die Preise für Altautos stärker als in Deutschland (zehn Prozent), Italien (sieben Prozent) oder Frankreich (zwei Prozent), rechnete heute die Verkaufsplattform Autoscout24 vor.

Ausnahmejahr

Europaweit habe der Anstieg bei acht Prozent gelegen - bei einem Rückgang des Angebotes um elf Prozent.

"Mit Blick auf die Preisdynamik im Gebrauchtwagenmarkt ist 2021 ein absolutes Ausnahmejahr", so André Eckert, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich. Aus dem Nachfragemarkt bei Gebrauchtwagen sei ein Angebotsmarkt geworden.