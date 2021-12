VW ruft Golf 8 in die Werkstätten

Wegen der anhaltenden Software-Probleme beim Golf 8 ruft Volkswagen alle Fahrzeuge des Modells in die Werkstätten. Dort soll ein großes Software-Update aufgespielt werden, um Anwendungen wie Navigation und Sprachbedienung zu verbessern, sagte ein Konzern-Sprecher am Mittwoch. Betroffen seien in Deutschland rund 220.000 Fahrzeuge, die seit dem Start vor zwei Jahren verkauft wurden. Das Update werde europaweit bei Fahrzeugen aufgespielt. Zahlen konnte VW zunächst nicht nennen.

Besitzer werden kontaktiert

Die Wolfsburger betonten, es handle sich nicht um einen vom deutschen Kraftfahrt-Bundesamt angeordneten Rückruf. Die Aktion sei bereits angelaufen. Im Frühjahr sollten alle Halter angeschrieben werden. Neu produzierte Golf 8 sollen ab Werk außerdem mit einer leistungsfähigerer Hardware ausgestattet werden.