Die Gastro fehlt auch dem Glasproduzenten

Wie viel ist da noch drin? Oder ist irgendwann der Zenit einfach erreicht?

Wir sind Teil des europäischen Glasnetzwerks Feve. Dort sind wir am Projekt „Schmelzwanne der Zukunft“ sehr intensiv beteiligt, das auf alternativen Energien basiert. Damit sollen in den kommenden Jahren insbesondere die CO2-Emissionen noch einmal mindestens halbiert werden.

Welche Projekte haben Sie in der Pipeline?

Unser größtes Projekt ist aktuell die Investition in die weitere Leistungssteigerung unserer Altglasaufbereitungsanlage in Pöchlarn. Das ist Teil unserer Strategie, den Altglasanteil zu steigern. Die Erhöhung der Altglasquote im Rohstoffmix bedeutet bei uns auch direkt eine Reduktion des Energieeinsatzes.

Das Thema Fachkräftemangel ist ja auch bei Ihnen ein großes, Sie bilden seit einigen Jahren Glasverfahrenstechniker aus. Wie viele geeignete Personen finden Sie?

Statistik habe ich keine. Aber es ist bei uns auch so, was allgemein kein Geheimnis ist: Es ist im Lauf der letzten Jahre sicher nicht leichter geworden. Konkret heuer haben wir durch den Corona-Einfluss ein nicht zu unterschätzendes Thema: Uns fehlen die Schulabbrecher. In Pöchlarn sind wir aber bereits voll, für Kremsmünster gibt es noch freie Lehrstellen.

Wann glauben Sie, dass bei Vetropack wieder Vor-Corona-Niveau sein wird?

Es wird 2022 werden. Das geht schnell, sobald sich der Lifestyle wieder normalisiert.

Sie sind seit ziemlich genau drei Jahren an der Spitze der Vetropack Austria und des Geschäftsbereichs Österreich-Schweiz. Ihr Fazit?

Ich bin sehr begeistert von der Branche und dem Rohstoff Glas. Das ist faszinierend. Es ist eine Industrie, die wie viele andere auch sicher einiges an Herausforderungen und Wandel vor sich hat, was Energieeinsatz und Carbon Footprint betrifft.

Hat Ihre Aufgabe in der Vetropack Ihr eigenes Einkaufsverhalten beeinflusst? Gibt es im Hause Eggerth noch PET oder TetraPak?

Wo es Alternativen gibt, nicht.

Wann waren Sie zum letzten Mal in der Schweiz?

Meine Reisetätigkeit ist extrem eingeschränkt. Ich bin sonst fast jede zweite Woche im Flieger Richtung Schweiz. Jetzt war ich im August letzten Jahres das letzte Mal dort.

Werden Videokonferenzen auch nach Pandemie-Ende Reisen ersetzen?

Da bin ich ganz sicher. Ich wäre fast überrascht, wenn wir nach Corona wieder auf 50 Prozent der ursprünglichen Reisetätigkeit kämen.