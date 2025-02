Gasnetz muss kleiner werden, damit Entgelte nicht extrem steigen

Erdgaskunden sind in Österreich in einer misslichen Lage . 2025 steigen die Netzentgelte im Schnitt um 16,6 Prozent, für die kommenden Jahre sind ähnliche Steigerungen zu erwarten. Die Verbrauchsmengen im Land gehen zurück, die Netzentgelte für einzelne Kunden werden aber absurderweise dennoch immer höher. Im Prinzip gleichbleibende Kosten für die Gasinfrastruktur werden auf weniger Kunden aufgeteilt . Nicht nur viele Haushalte, auch viele Unternehmen sind aber weiterhin auf Gas angewiesen.

"Wenn die Gasabgemengen im derzeitigen Tempo weiter sinken, wird es zu einem exponentiellen Kostenanstieg kommen", meint Netzgebührenxperte Joel Tölgyes von der Arbeiterkammer bei einer Fachveranstaltung der E-Control am Dienstag. "Gegenüber 2025 könnten die Netzentgelte bis 2039 auf das 13-fache steigen ." Das wäre für die meisten Gaskunden fatal, weshalb eine " Redimensionierung " des Gasnetzes unvermeidbar erscheint.

Für Unternehmen seien gasförmige Energieträger auch in Zukunft wichtig, sagt Gasexpertin Claudia Hübsch von der Wirtschaftskammer. In der Industrie wird Erdgas heute etwa zur Erzeugung von Hitze oder als Rohstoff für chemische Prozesse benötigt. In Zukunft wird es immer mehr erneuerbare Alternativen geben, etwa Biomethan oder Wasserstoff. Mit Biomethan wird man aber voraussichtlich nur einen kleineren Teil des Gasbedarfs decken können, eine Wasserstoffversorgung entwickle sich erst langsam, dazu fehlen noch wichtige rechtliche Rahmenbedingungen.