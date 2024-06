Hype um Gamestop-Aktie lebt wieder auf

Vor drei Jahren bescherte Keith Gill jenen Hedgefonds, die auf Kursverluste der Aktie der Videospiel-Ladenkette Gamestop gewettet hatten, Milliardenverluste. Vor Kurzem hat sich der Finanzrebell, der in Online-Netzwerken als „Roaring Kitty“ oder „DeepFucking Value“ bekannt ist, zurückgemeldet. Der Hype um die Papiere der US-Kette, die in Zeiten von Online-Gaming wie ein Anachronismus wirkt, ist seither wieder in vollem Gang. Seit Gill Mitte Mai ein kryptisches Posting auf dem Kurznachrichtendienst X absetzte, stieg der Kurs der Papiere um mehrere Hundert Prozent. Die Ankündigung eines Live-Streams sorgte allein im vorbörslichen Handel am Freitag für ein Kursplus um zeitweise 85 Prozent.