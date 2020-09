Fünf Jahre Dieselskandal: VKI geht mit VW hart ins Gericht

Rückenwind für die Sammelklagen der Verbraucherschützer in Österreich bringt ein höchstgerichtliches Urteil aus Deutschland: Dort hatte der oberste Gerichtshof, der Bundesgerichtshof, am 25. Mai bestätigt, dass VW arglistig und aus reinem Gewinnstreben gehandelt habe und der Schaden des Käufers bereits mit Abschluss des Kaufvertrags entstanden sei. Nach Ansicht des VKI ist dieses Urteil auf Österreich übertragbar und stellt die Haftung von VW außer Streit, womit lediglich die Schadenshöhe zu klären wäre.

Der VKI hat in den 16 Sammelklagen einen Minderwert der betroffenen Fahrzeuge im Kaufzeitpunkt geltend gemacht und einen Abzug von 20 Prozent des Kaufpreises eingeklagt. Nach Ansicht des VKI haben die Käufer zumindest um diesen Betrag seinerzeit zu viel bezahlt, weil die Fahrzeuge den vollen Kaufpreis nicht wert waren. Gerichtsgutachten in anderen Verfahren belegen einen Schaden zwischen mindestens 10 bis 30 Prozent. Ein aktuelles Urteil des Landesgerichts Innsbruck, erstritten von Rechtsanwalt Michael Poduschka, sprach sich bereits zugunsten eines betroffenen VW-Käufers aus. Das Gericht verurteilte VW zu Schadenersatz in Höhe von 30 Prozent des Kaufpreises.

Anlässlich des Jahrestags werfen in ganz Europa Verbraucherschutzorganisationen VW vor, mit aller Macht Schadenersatzzahlungen an Kunden auszuweichen. Der weltgrößte Autobauer fahre eine Hinhaltetaktik und nutze Gesetzeslücken sowie den ungleichen Zugang europäischer Verbraucher zur Justiz aus, teilte der Europäische Verbraucherverband Beuc in der Nacht auf Freitag mit. "Nach einem Rechtsbruch in massivem Ausmaß hat VW die gerechtfertigten Klagen der Verbraucher ignoriert", kritisierte Beuc-Generaldirektorin Monique Goyens. "Das werden wir nicht dulden."

Der deutsche Autofahrerklub ADAC beklagte, dass durch den Dieselskandal die gesamte Technologie in Verruf geraten sei.