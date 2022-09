Fünf Gründe für eine Trendwende am Jobmarkt

3. Saisonende

Der boomende Tourismus sorgte über den Sommer für eine außergewöhnlich hohe Beschäftigung nicht nur in den Beherbergungsbetrieben, sondern auch in den vom Tourismus profitierenden Branchen. Der Arbeitsmarkt war bekanntlich leer gefegt. Mit Saisonende dürften viele rasch rekrutierte Arbeitskräfte wieder beim AMS landen. Dieser saisonale Effekt könnte höher ausfallen als sonst, weil die Planung für die Wintersaison so schwierig ist,

4. Angstsparen

Teuerung und düstere Wirtschaftsprognosen dämpfen die Konsumlaune, was sich im personalintensiven Handel bemerkbar machen wird. Schon jetzt klagen Möbel- und Elektronikhändler über sinkende Kundenfrequenz. Auch das wird sich auf die Beschäftigung auswirken.

5. Mismatch

Die Rekordzahl an offenen Stellen zeigt auch, dass Job-Angebot und -Nachfrage immer weniger zusammenpassen („Mismatch“). Bei Hochkonjunktur sind die Betriebe weniger wählerisch, werden die Zeiten schlechter, landen weniger gut qualifizierte Arbeitskräfte rasch wieder beim AMS.