Frutura-Chefin ist Unternehmerin des Jahres

Bereits seit 2006 vergibt der Unternehmensberater EY den Entrepreneur Of The Year-Award auch in Österreich. In vier Kategorien werden erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet. In der Sparte Handel & Dienstleistungen wurde Katrin Hohensinner-Häupl von Frutura ausgezeichnet. Frutura ist ein nachhaltiges Familienunternehmen und ein Vermarkter von Obst und Gemüse sowie einer der größten Gemüseproduzenten in Österreich.

Sie wurde von der Fachjury auch aus den zwölf Preisträgern ausgewählt, um Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year-Award im Juni 2023 in Monte Carlo zu vertreten. Dort treten rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus aller Welt in Wettstreit um den Titel.

"Katrin Hohensinner-Häupl ist es wichtig, die Tradition des Familienunternehmens zu bewahren, doch zeitgleich Neues, Modernes zu etablieren und damit Mehrwert für Frutura zu schaffen", sagt Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich, zur Entscheidung der Jury. "Mit Umsicht und Weitblick treibt sie die Transformation in Richtung Modernisierung und Digitalisierung voran und konnte so innerhalb der letzten zwei Jahre den Umsatz verdoppeln."

In den weiteren Sparten setzten sich folgende Unternehmer durch: Gerhard Luftensteiner, Vorstandschef von Keba, ein oberösterreichischer Spezalist für Automatisierungslösungen,(Kategorie Nachhaltigkeit & Greentech); Peter Sticht vom ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Familienunternehmen Stiwa, das international im Bereich Produkt- und Hochleistungsautomation in den Geschäftsfeldern Automation, Manufacturing und Software tätig ist (Innovation & Hightech); und Bernhard Hofer von der Lernplattform talentify (Social Entrepreneur).