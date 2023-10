Fronius-Chefin: Solar-Industrie von der Politik aufgegeben

„Ich habe das Gefühl, dass wir als PV-Industrie von der Politik aufgegeben worden sind“, sagt Fronius-CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß im Interview mit der APA. Sie plädiert dafür, das Förderregime darauf auszurichten, dass die Wertschöpfung des Green Deal in Europa bleibt. Fronius hat binnen zweier Jahre seine Fertigungskapazitäten verdoppelt und kann nun wieder die stark wachsende Nachfrage bedienen.

Aufgrund des PV-Booms konnte Fronius in den vergangenen Jahren nicht so viel liefern wie nachgefragt wurde, daher hat man groß investiert - 187 Mio. Euro im Vorjahr und 233 Mio. Euro heuer, großteils in weitere Produktionslinien am Standort Sattledt, teilweise auch in den Standort Krumau. „Der Treiber für die Investitionen ist zum größten Teil die PV“, so Engelbrechtsmüller-Strauß. Auch das Lieferkettenproblem habe sich entspannt. Daher habe man am Donnerstag zahlreiche Großhändler zu einem Event nach Sattledt geladen, um zu signalisieren: „Wir sind verfügbar, ihr könnt bei uns bestellen.“

➤ Mehr lesen: Preiskrieg aus China: Solarbranche schlägt Alarm

„Da passiert nix“

Fronius habe in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren, „aber nur weil wir nicht verfügbar waren. Die Nachfrage war ja viel größer und viele unserer Kunden haben leider auf chinesische Mitbewerber ausweichen müssen“. In China werde das ganze Energiesystem als Schlüsselbranche gesehen. „Das sind staatsnahe Unternehmen, die ganz andere Förderungen bekommen als ein europäisches Familienunternehmen.“ Sie kritisiert, dass sich die Politik hierzulande zu wenig darum kümmere, dass PV-Industrie in Österreich angesiedelt oder aufgebaut wird. „Da passiert nix.“

Engelbrechtsmüller-Strauß wehrt sich dagegen zu sagen „die PV-Industrie ist ohnehin nur mehr chinesisch und es macht jetzt keinen Sinn, dass man da noch viel zurückholt“. Auch wenn eine einzelne PV-Anlage vielleicht noch keine kritische Infrastruktur sei, der Zusammenschluss vieler Anlagen habe „wesentlichen Anteil an der Stromversorgung. Und es ist schon ein Problem, wenn ich ein Netz oder ein Energiesystem nur mit chinesischen Komponenten aufbaue“, warnt sie.