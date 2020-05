Frequenz-Preise sind für Mobilfunker "Katastrophe"

Bierwirth wünscht sich eine aufschiebende Wirkung in Hinblick auf Zahlung des Kaufpreises (vier Wochen Zeit), rechnet aber nicht damit. In diesem Fall will er zumindest eine Teilzahlung mit der Republik vereinbaren. „Wir wollen erreichen, dass die Zahlungen erst dann fällig werden, wenn die jeweiligen Frequenzen auch genutzt werden können.“

Dass es überhaupt zu den Einsprüchen gegen die Bescheide kommt, liegt laut Bierwirth am Telekomregulierer RTR. Dieser sei bewusst Risiken eingegangen, um die Vorgabe der EU, bis September die Auktion durchzuführen, zu erfüllen.

Der Ausbau des schnellen LTE-Handynetzes will Bierwirth unvermindert fortsetzen. In diesem Zusammenhang wünscht er die versprochene Förderung des Breitbandausbaus aus einem Teil der Auktionserlöse ausschließlich für den Mobilfunk. „Dieser hat bisher so gut wie nichts bekommen, alles ist ins Festnetz geflossen. “ Dies habe zu einer Bevorzugung der Telekom Austria geführt.

Die RTR sieht den Klagen gelassen entgegen und geht davon aus, dass alles rechtskonform abgelaufen ist. Telekom Austria und Drei prüfen noch, ob sie ebenfalls klagen.