Frequentis mit vollen Auftragsbüchern: "Krisensicheres Geschäftsmodell"

Zurück in der Gewinnzone

Der Umsatz stieg im Vorjahr um 11,4 Prozent auf 333,5 Mio.Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 29 Mio. Euro. Das Konzernergebnis drehte von minus 3,4 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 20,8 Mio. Euro. Die EBIT-Marge für das Jahr 2021 (bezogen auf den Umsatz) lag mit 8,7 Prozent wieder auf hohem Niveau. Vom guten Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um ein Drittel auf 20 Cent je Aktie angehoben werden. Frequentis beschäftigt rund 2.150 Mitarbeiter, aktuell gebe es zwischen 70 und 100 offene Stellen.

Gute Auftragslage, aber Inflationssorgen

Der Auftragseingang für das laufende Geschäftsjahr erhöhte sich um 5,9 Prozent auf 333,2 Mio. Euro, beim Auftragsstand wurde ein Plus von 9,4 Prozent 467,9 Mio. Euro verzeichnet. Für das Gesamtjahr wird eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent erwartet. Der Fokus für 2022 liege auf der Integration der erfolgten Akquisitionen (L3Harris, Regola), so Haslacher. Die Risiken durch den Ukraine-Krieg seien überschaubar, der Umsatzanteil in Russland und der Ukraine mache weniger als ein Prozent aus. "Wir sind so gut wir gar nicht vertreten in diesen Ländern". Sorgen bereitet dem Firmenchef aber die hohe Inflation, die zu Auftragsverschiebungen führen könnte.