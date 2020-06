Frank Stronach tritt an, Österreich zu retten

Frei nach dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt sollte ein bald 80-Jähriger, der Visionen hat, wohl besser einen Arzt konsultieren. Nicht so Frank Stronach, der sich vielmehr "wie ein junger Bua" fühlt – "mit der Erfahrung eines reifen Mannes". Und eine Revolution anzetteln will.

Denn mit besagter Erfahrung – und vor allem mit seinem Geld – tritt der Austro-Kanadier an, seine alte Heimat zu retten. Er mache sich "große Sorgen um Österreich", wie er bei einem Vortrag in der WU-Wien sagte. Der Gründer des Automobilzulieferers Magna sparte nicht mit markigen Sprüchen: Von "dummen Politikern", die nur am Machterhalt interessiert seien, war da die Rede. Auch die Banken bekamen ihr Fett ab. Sie hätten viel zu großen Einfluss auf die Politik und seien zu wenig an der Unterstützung der Realwirtschaft interessiert. Zudem sei die Gesellschaft, und vor allem die Jugend, "verweichlicht".

Um griechische Verhältnisse in Österreich zu verhindern, will Stronach eine "geistige Revolution" entfachen. Aus diesem Grund hat der Selfmade-Milliardär das " Frank Stronach Institut für sozialökonomische Gerechtigkeit" ins Leben gerufen, die Homepage ging am Mittwoch online.