Großteil der Franchise-Unternehmen stark von Teuerung betroffen

505 Franchise-Systeme gibt es hierzulande, davon sind 68 Prozent direkt aus Österreich. Insgesamt betreiben sie 12.700 Standorte. Ein durchschnittliches System hat 20 Partner, die insgesamt 25 Standorte betreiben und 179 Mitarbeiter beschäftigen.

Quer durch alle Branchen

Franchise-Systeme gibt es quer durch alle Branchen, wie Kufner-Humer betont. So mancher verbindet Franchising vor allem mit US-amerikanischen Fastfood-Ketten, doch nur 12 Prozent der Franchise-Unternehmen in Österreich sind Gastronomiebetriebe. Fast doppelt so viele (23 Prozent) sind es in der Lebensmittelbranche, wie auch der Tee- und Gewürzhändler Sonnentor. 16 Prozent sind im Bereich Information und Kommunikation tätig, so zum Beispiel der Telekommunikationsanbieter A1.

29 Prozent der Führungskräfte in Franchise-Unternehmen sind Frauen, jeder fünfte Franchise-Partner ist weiblich. Allerdings gibt es große Branchenunterschiede: Während das Sanierungsunternehmen Soluto nach eigenen Angaben nur eine Partnerin hat (von insgesamt elf), sind beim Nachhilfebetrieb Schülerhilfe zwölf von 40 Partnern weiblich.