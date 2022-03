Forscher zeigen Sanktions-"Schock" für Russlands Wirtschaft

"Die derzeit geltenden Sanktionen werden sich relativ wenig auf die westlichen Volkswirtschaften auswirken", schreiben die Forscher in ihrem "Policy Brief" mit dem Titel "Shocking Russia!". "Aufgrund der Sanktionen sinkt die russische Nachfrage nach Produkten, die in anderen Ländern hergestellt werden", heißt es. Die Forscher fuhren diese Nachfrage in ihrer mit "mehreren Einschränkungen" behafteten Analyse, die etwa Preiseffekte oder sich ändernde Marktmechanismen nicht berücksichtigt, in den von den Sanktionen betroffenen Sektoren komplett zurück.

Für Österreich ergibt sich dadurch ein Rückgang der Gesamtproduktion von lediglich rund 0,1 Prozent. Am stärksten würde es hierzulande den Maschinenbau-, den Finanz- oder den Elektroniksektor treffen, wie es seitens des CSH auf APA-Nachfrage heißt. Für Deutschland kommen die Forscher auf ein Minus von um die 0,3 Prozent. Einzelne Sektoren können in einzelnen Ländern aber auch durchaus stärker betroffen sein. So etwa der Maschinenbau in Deutschland (minus zwei Prozent), der Fahrzeugbau in Frankreich (minus 1,7 Prozent) oder der Maschinenbau in Italien mit einem Minus von 1,6 Prozent.