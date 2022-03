Owsjannikowa ist eine Heldin, mit der niemand gerechnet hat. Im russischen Staats-TV sind die Sicherheitsvorkehrungen massiv, bei jeder Aufnahme – und vor allem bei Live-Nachrichten – sitzen Wachleute bei den Moderatoren. Wie Owsjannikowa ihr Schild an ihnen vorbeimogelte und fünf Sekunden in die Kamera halten konnte, ist unklar. Sie wurde danach jedenfalls umgehend verhaftet und war für etwa 15 Stunden für niemanden erreichbar war; auch für ihre zwei Anwälte nicht, die sie beim Prozess vertraten, der am Dienstag begann. Zunächst wurde spekuliert, dass sie auf Basis jenes neuen Gesetzes verurteilt werden könnte, dass die Verwendung des Wortes „Krieg“ mit bis zu 15 Jahren Haft ahndet; auch eine öffentliche Entschuldigung an Putin stand zur Debatte. Schlussendlich kam die 44-Jährige mit einer Geldstrafe davon, wie das unabhängige Portal Meduza berichtete: Sie muss 30.000 Rubel – umgerechnet etwa 250 Euro – zahlen.

Das Urteil lässt freilich Raum für Spekulationen. Beobachter mutmaßten, dass der Kreml wohl keine Märtyrerin à la Nawalny schaffen wolle, der populäre ukrainische Blogger Andrij Bidnjakow hingegen meinte, der Auftritt sei gestellt gewesen – der Kreml wolle zeigen, dass auch andere Meinungen zulässig seien. Putin-Sprecher Peskow nannte den Auftritt erwartbar „Hooliganismus“; Margarita Simonjan, die berüchtigte Chefredakteurin des Kreml-Propagandaorgans RT, übte sich in Rufmord: Owsjannikowa sei die „allmächtige Geliebte“ eines TV-Direktors gewesen und habe versucht, ihr die Karriere zu verpfuschen. Unterstützung bekam Owsjannikowa hingegen von allen Oppositionellen Russlands – das Team Nawalny etwa kündigte an, die Gerichtskosten zu tragen.