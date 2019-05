Ford will zehn Prozent seiner Mitarbeiter kündigen

Der US-Autobauer Ford hat in Detroit weitere Details zu seinem laufenden Sanierungsprogramm genannt. Bis Ende August sollten etwa 7.000 Stellen abgebaut sein, 2.300 davon in den USA. Dadurch will Ford 600 Mio. Dollar (537 Mio. Euro) im Jahr einsparen. Im Jänner hatte der Konzern den Abbau tausender Stellen in Europa angekündigt und auch Werksschließungen nicht ausgeschlossen.